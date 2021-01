Acreana Raissa celebra 4 milhões de seguidores de vários lugares do mundo

“Acabei de acordar e somos 4 milhões dos melhores seguidores do mundo!!!"

A modelo Raissa Barbosa, ex-participante de A Fazenda 2020, está em clima de festa. A famosa usou seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (24), para celebrar a chegada dos 4 milhões de seguidores na rede social .

Para a festinha comemorativa, a famosa apareceu usando um vestidinho preto justinho, que deixou em destaque seu corpão sarado. Por conta do decotão da peça, a famosa ostentou os seios fartos enquanto segurava balões gigantes com o número 4 e a letra M.

“Acabei de acordar e somos 4 milhões dos melhores seguidores do mundo!!! Nem tô acreditando, alguém me belisca???? OBRIGADAAAAAAAA [coelhinhos]!”, escreveu a a morena na legenda do vídeo, que recebeu mais de 650 mil curtidas.

“QUE ORGULHO DE SER SUA FÃ MEU DEUS”, disse uma seguidora. “Perfeitaaaah! Você merece demais demais demais”, comentou o influenciador Rodrigo Malafaia. “Tropa da Raissa agora tem 4 milhões de seguidores, RESPEITA!”, escreveu o funkeiro Kaio Viana.

Verificado

Acabei de acordar e somos 4 milhões dos melhores seguidores do mundo!!! Nem tô acreditando, alguém me belisca???? OBRIGADAAAAAAAA!! 🐇🐇🐇🐇🐇♥️♥️♥️♥️♥️😍😍😍😍😍😍😍😍

Make: @adrianoliveira

Cabelo: @lukeraphael

Style: @vitor_jribeiro

Look: @lovestorepontocom

