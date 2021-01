Acreanos receberão duas faturas de água em janeiro, diz Depasa; entenda

Após aquisição do novo sistema comercial Hydros e concluído o processo de migração de dados, o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) realiza agora o processo de atualização de emissão de contas. Em virtude disso, usuários do Depasa na capital e interior recebem, neste mês de janeiro, as faturas não emitidas anteriormente. As contas anteriores têm datas de vencimento diferentes e a entrega fora do período ideal não implica em cobrança de juros ou multas.

No último mês de dezembro, o Depasa iniciou a entrega das contas de água referentes aos meses de outubro e novembro de 2020. A conta de outubro poderá ser paga até o dia 16 de janeiro e a de novembro está sendo entregue com data de vencimento no dia 29 de janeiro.

Em Janeiro são entregues as faturas referentes a dezembro de 2020 e com vencimento no dia 15 de fevereiro/2021; a de janeiro, no dia 28 de fevereiro/2021. Dessa forma, a partir do mês de fevereiro o serviço de faturamento estará atualizado.

Atendimento

O Departamento Comercial e de Faturamento do Depasa (DECF) é responsável pelos processos de faturamento, arrecadação, cobrança e atendimento. É também neste departamento que são encaminhadas solicitações de novos ramais e ligações de água e esgoto em estabelecimentos residenciais e comerciais.

Os serviços estão disponíveis na Central de Atendimento, na OCA. Conforme estabelecido pelo decreto governamental, que regulamenta os serviços públicos no período de pandemia, o atendimento ao público é das 7h30 às 13h30. Os atendimentos podem ser agendados pelo telefone 0800 717 77 11.

