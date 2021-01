Adolescente de 15 anos se afoga após pular de ‘facada’ em igarapé em Rio Branco

Um adolescente de 15 anos foi vítima de afogamento no igarapé São Francisco, tarde desta sexta-feira (29), no Parque do São Francisco, localizado nas proximidades do Horto Florestal, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava na companhia de vários amigos tomando banho no igarapé, quando o adolescente fez um salto chamado “facada”, se afogou e acabou desmaiando na água. Todos os colegas que estava com o rapaz não conseguiram tirar ele da água.

Na hora que o rapaz estava se afogando, passava um ciclista identificado como Marcos Fábio, que rapidamente entrou na água e retirou a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou muito rápido ao local, e por cerca de 15 minutos os socorristas fizeram a massagem cardíaca e conseguiram fazer a reanimação. Após os procedimentos, a vítima foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar também esteve no local e ajudou em monitorar a área para facilitar o resgate. Após a vítima ser levada pelo Samu, os PMs avisaram a família do adolescente que foram ao PS saber o estado de saúde do filho.

