Agende seu vestibular no Centro Universitário Uninorte

As inscrições para o Vestibular 2021.1 do Centro Universitário Uninorte estão abertas. As formas de ingresso ofertadas pela instituição são, através da nota obtida no Enem, realização do vestibular ou transferência. Além disso, a Uninorte oferece diferentes tipos de financiamentos estudantis e bolsas de estudos, para que o curso caiba no seu bolso e você consiga realizar o seu sonho! Para mais informações, acesse a página https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

Confira a seguir, os cursos ofertados em cada modalidade:

Presencial: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Estética e Cosmética, Radiologia, Redes de Computadores, Direito – Vespertino, Direito – Noturno, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem – Matutino, Enfermagem – Noturno, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia – Matutino, Odontologia – Noturno, Psicologia e Sistemas de Informação.

Semipresencial: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Fisioterapia.

EAD: Administração, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública e Processos Gerenciais.

