Alvo de boato, camareira nega ter ganho R$ 2 milhões de Silvio Santos

Camareira de Silvio Santos, Raimunda Maria foi surpreendida com a informação de que o seu patrão a teria presenteado com R$ 2 milhões. A funcionária do apresentador negou a notícia apresentada no A Tarde é Sua, da RedeTV, nesta quarta-feira (6).

“Estou muito assustada. Não é verdade que eu ganhei essa bolada e não sei de onde tiraram essa informação”, disparou a profissional ao jornal O Dia. A camareira de Silvio Santos ainda declarou: “Quem dera que fosse verdade, porque eu pegava a grana e me mudava com a roupa do corpo da comunidade onde moro há 20 anos”. Leia mais no TERRA, clique AQUI!

