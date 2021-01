AM registra 1.706 novos casos e 28 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). No informe funerário desta quinta, da Prefeitura de Manaus, consta que a capital teve 112 sepultamentos, sendo 46 com causa declarada para a doença.

O estado voltou a vivenciar um novo surto de Covid, e a capital passou a sofrer, mais uma vez, com hospitais e cemitérios lotados. O primeiro surto da doença aconteceu entre abril e maio do ano passado, quando houve colapso nos sistemas de saúde e funerário.