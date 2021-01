Anitta dá dicas de sexo e revela fetiche de ex: “Gostava de me ver com outros”

Sempre desinibida quando o tema é sexo, Anitta contou histórias íntimas e compartilhou sua experiência no assunto com os internautas numa entrevista com o youtuber mexicano Luis Torres. No bate-papo, a cantora deu dicas sobre sexo anal e revelou que um antigo namorado tinha fetiche de vê-la transando com outras pessoas.

“Pra mim, se você quer conquistar o meu c**inho, tem que vir com beijos, me apaixonar. Tenho dicas para dar o c*, mas não para vendê-lo com presentes, eu compro meus próprios presentes”, afirmou a artista.

Ela provocou gargalhadas no apresentador ao enumerar suas recomendações. “Em primeiro lugar, o que faço é limpar muito bem. Primeiro temos que fazer uma chuca. Como se diz chuca em espanhol? Nos certificarmos de que estamos livres de riscos, sem perigo de ‘passar cheque’, como dizemos no Brasil”, disse.

Em seguida, ela surpreendeu o anfitrião ao contar que costuma usar lubrificante na região com ajuda de um aplicador de cremes vaginais. “Por quê? Porque quando o amiguinho entrar, vai estar sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor, de morango, sabe? Algodão doce, eu adoro”, comentou.

A conversa também rendeu no tópico fetiches, quando ela comentou sobre o de um ex.

“Eu já tive um namorado que gostava de me ver com outros. Eu adorei, porque estava apaixonada pelo meu namorado, mas também podia transar com outras pessoas e meu namorado adorava. Nossa! Isso foi mara! Foi uma delícia. Eu não estava sozinha, ele estava olhando tudo”, lembrou.

