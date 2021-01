Após décadas, Globo não renova com a São Silvestre para corrida de julho

O evento está programado para acontecer em julho. Segundo informações do colunista Demétrio Vecchioli, do UOL, ainda existe a possibilidade do canal transmitir a mais tradicional prova de rua do país, porém elas não irão negociar juntas as cotas de patrocínio.

“O contrato da Globo com a Fundação Cásper Libero terminou em 2020. Como não havia possibilidade de realização da São Silvestre em dezembro ou definição clara sobre uma nova edição da prova, o contrato não foi renovado”, informou a nota da emissora.

Leia a matéria completa no TERRA, clique AQUI!