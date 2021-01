Após eliminação, técnico interino admite Manaus-AM ‘superior’ e lamenta preparação inadequada

O Atlético-AC não foi páreo para o Manaus-AM e acabou saindo de campo derrotado por 5 a 1, nessa segunda-feira (25), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).

O duelo foi válido pelas oitavas de final da Copa Verde. Com a eliminação na competição regional, o Galo Carijó se despediu oficialmente da temporada 2020 e agora volta as atenções para o calendário 2021.

Sem a presença do técnico Givanildo Sales, que ainda não desembarcou no Acre, o preparador de goleiros Dorielson Mendes assumiu o comando interino da equipe.

Em entrevista ao ge nesta terça-feira (26), ele reconheceu a superioridade do Manaus-AM no duelo e disse que o Atlético-AC sentiu o reflexo de uma preparação inadequada.

– O Manaus com certeza foi superior durante os 90 minutos. É um placar bastante elástico que ocorreu, mas não era de não se esperar.

Primeiro que começamos a treinar com uns 10 dias, e se você que quer participar de uma competição dessa, você não pode esperar por 10 dias, e sim tem que ter, pelo menos, uns 45 dias incorporado com time.

Colocamos um time dentro de campo com todos jogadores da casa, mas muito inferior ao de anos atrás – lamenta.

– Tivemos jogadores da casa, mas sem um profissional físico, não tinha um treinador profissional e fomos com que tínhamos aqui na nossa região. Só temos que agradecer os jogadores pelo empenho, pela força de vontade, mas não tinha condições porque o Manaus foi superior durante os 90 minutos – completa.

Dorielson Mendes explica que o elenco do Atlético-AC não vai retornar aos treinamentos até que o técnico Givanildo Sales desembarque na capital.

Na atual temporada, o Galo Carijó tem Campeonato Acreano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde.

O Atlético-AC volta a campo apenas no dia 7 de março, na abertura do estadual. O adversário da estreia será o Andirá. A tabela detalhada do primeiro turno ainda não foi divulgada pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

