A verdadeira galinha caipira tirada do poleiro e tratada por dona Conceição na BR-364

A jornalista Wania Pinheiro fez um breve documentário para o ContilNet sobre um dos pratos mais típicos do Acre: a galinha caipira.

Em uma visita à Chacara da Dona Conceição, no KM 5 da BR-364, Wania mostrou um pouco da rotina da moradora que reside no local há pelo menos 48 anos e todo o processo de tratamento da deliciosa iguaria da culinária acreana.

Galinha caipira criada no terreiro com bastante milho são as melhores. Para que a galinha fique no ponto de ir para a panela, ela tem que ficar uns dias dentro de um galinheiro, sendo bem alimentada e tomando bastante água.

Muitas pessoas não sabem tratar uma galinha, que é um animal cuja pele junta muitos parasitas, como o mucuim, uma espécie de piolho e até o carrapato. Para ser consumida, precisa ser bem tratada, como na chácara da dona Conceição.

Conceição acorda cedo da madrugada para pegar a galinha no próprio galinheiro e colocar as mãos na massa. Confira!

