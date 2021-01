Apresentador Marcelo Bennesby morre aos 51 anos, em Porto Velho

O apresentador sofreu um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no início de janeiro, foi socorrido e passou por uma cirurgia. Desde então, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da cidade, onde foi diagnosticado com Covid-19.

Marcelo foi colocado em coma induzido e chegou a apresentar melhora no estado de saúde, mas desenvolveu pneumonia.

Segundo um familiar de Bennesby, na noite do último domingo ele teve uma parada cardíaca e acabou não resistindo. Por causa da pandemia da Covid, não deve ser feito velório e o sepultamento do jornalista está marcado para 14h desta segunda (25).

O jornalista já trabalhou como editor-chefe na Rede Amazônica, foi candidato a deputado estadual nos anos de 2006 e 2018 e era apresentador na RedeTV em Rondônia.

Repercussão e homenagens

Vários amigos, jornalistas, comunicadores, autoridades e empresas prestaram homenagens a Bennesby na manhã desta segunda-feira.

O grupo Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), onde Bennesby trabalhava, divulgou nota de pesar em suas redes sociais.

“É com muito pesar e dor no coração que informamos o falecimento do nosso querido amigo e apresentador Marcelo Bennesby. #FamiliaSGCdeLuto”, diz o comunicado.

A prefeitura de Porto Velho também divulgou nota de pesar pelo falecimento do jornalista. “O Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, oferece suas condolências à família, colegas de trabalho e amigos nesse momento de dor e tristeza, rogando a Deus que conceda conforto aos corações aquebrantados”.