Aproximação de frente fria traz instabilidade e possíveis de chuvas intensas no AC, diz Friale

De acordo com o pesquisador Davi Friale, o tempo fica muito instável nesta quarta-feira (6) no Acre e chuvas intensas podem ocorrer a qualquer hora do dia na maior parte do Acre, de Rondônia, do noroeste de Mato Grosso, do sul do Amazonas, do centro e norte da Bolívia e da região de selva do Peru.

O ‘mago do tempo’ alerta ainda que em algumas áreas poderão ocorrer sérios transtornos à população “como inundação de ruas, rápido transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra”, explicou em seu site o Tempo Aqui.

Segundo ele, as causas desse mau tempo são a aproximação de uma fraca frente fria, a elevada umidade do ar, originária do oceano Atlântico Norte e a formação de uma baixa pressão atmosférica na região do Vale do Juruá.

A temperatura mínima, no Acre e nas regiões próximas, varia entre 21 e 23ºC, no início do dia, e a máxima, entre 27 e 30ºC, no início da tarde.

