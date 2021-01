Atleta do futebol abre conta no OnlyFans após ser dispensada de time

Madelene Wright foi demitida do Charlton após vídeos dela bebendo e dirigindo terem ido parar nas redes sociais

Ex-atleta do Charlton, a jogadora Madelene Wright agora está investindo em outro “ramo”. A jogadora de 22 anos abriu uma conta no site adulto OnlyFans após ter sido demitida do clube inglês.

Wright foi demitida do clube após ter postado vídeos onde aparece bebendo champanhe e dirigindo. O Charlton confirmou que a jogadora foi dispensada após os registros terem vazado.

