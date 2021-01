Avião atropela capivara durante decolagem e faz pouso de emergência; assista

Aeronave da Latam saía do Aeroporto de Guarulhos e tinha como destino a cidade de João Pessoa

Na noite da última quinta-feira (7), uma aeronave da Latam atropelou uma capivara , em Guarulhos, durante o processo de decolagem . De acordo com informações repassadas pela frequência de controle de tráfego aéreo, por volta das 23h20, o Airbus A320 com destino a João Pessoa, na Paraíba, atingiu o animal.

Divulgação Após o acidente, o avião teve que retornar para o aeroporto em um pouso de emergência.

Após o acidente, o avião teve que retornar para o aeroporto em um pouso de emergência . Este momento foi registrado pelo canal SBGR do Youtube, que desde a virada do ano tem realizado transmissões ao vivo e contínuas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Assista:

