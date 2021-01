Baila? Dança de Neymar com Emilia Mernes no Réveillon repercute nas redes; veja vídeo

A badalada festa de Réveillon de Neymar segue dando o que falar. Diferentemente do que se esperava, os celulares parecem ter sido liberados durante o evento em Mangaratiba e fotos e vídeos começam a circular. Um que tem chamado a atenção dos fãs foi compartilhado pelo próprio jogador: uma dança ao lado da cantora argentina Emilia Mernes.

Ela era um das convidadas VIPs de Neymar e teria conhecido o craque em Miami, em 2019. No vídeo, eles dançam e cantam e terminam o stories com “pose para a foto”. A intimidade demonstrada por eles virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Além da cantora argentina, participaram da festa em Mangaratiba os parças de Neymar, Nenê (jogador do Fluminense), o argentino Lizardo Ponce (influenciador), a cantora Juliana Gorito, participante do The Voice 2017, Carol Dantas e Vinicius Martinez, mãe do filho do jogador e marido dela, além de modelos e outras amigas próximas ao jogador.