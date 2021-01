Baleia Rossi não descarta tentar prorrogar auxílio emergencial

Em coletiva de anúncio da candidatura à presidência da Câmara dos Deputados , Baleia Rossi (MDB-SP) disse que estuda pedir a prorrogação do auxílio emergencial ou o aumento do valor das parcelas do Bolsa Família . O pagamento do benefício do Governo Federal foi encerrado no último dia 31, e foi uma das alternativas do Planalto para sustentar a economia em meio à crise causada pela pandemia de Covid-19

“Precisamos buscar uma solução. Ou aumentando o Bolsa Família ou buscando novamente o Auxílio Emergencial para os mais vulneráveis”, disse Rossi.

