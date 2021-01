Bando armado sequestra e faz casal e filha reféns dentro de caminhão baú no Acre

Três pessoas foram presas e um menor apreendido pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo, sequestro e cárcere privado, na noite deste sábado (16), nas proximidades do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, com o apoio do Giro, conseguiram realizar as prisões após receberem uma denúncia anônima, que dizia que uma família estava sendo feita de refém em um caminhão tipo baú.

Ainda segundo a polícia, a família, composta do pai, da mãe e de uma filha do casal, levava uma carga de remédios e cigarros para o município de Feijó. Cerca de 50 km de Sena Madureira, bandidos em um veículo modelo Onix de cor branca, conseguiram interceptar o caminhão, abordaram o motorista parar e levaram a família para dentro do baú.

Um dos criminosos assumiu a direção e trouxe o veículo para Rio Branco, para deixar o carregamento em um ramal da cidade. Ao passar próximo ao shopping, as guarnições conseguiram fazer a abordagem e prenderam três meliantes e apreenderam um menor, como também liberaram a família.

Com os faccionados foi encontrada uma escopeta calibre 20 com duas munições, uma espingarda de fabricação caseira adaptada para munição de calibre 38, quatro celulares e uma quantia de R$ 336,00 do motorista do caminhão.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes para a tomada das medidas cabíveis.

A família também esteve na delegacia, onde prestaram queixa e conseguiram recuperar o caminhão e a carga.

