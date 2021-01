BBB21 contará com nova função para o Líder: veja qual

Nova temporada do reality show estreia no próximo dia 25 de janeiro; edição será a mais longa da história do programa

A aguardada estreia do Big Brother Brasil 21 está cada vez mais perto e algumas novidades da próxima edição do reality show começaram a ser divulgadas. De acordo com a coluna da Patrícia Kogut, do O Globo, o Líder ganhará uma nova função nesta temporada.

Segundo a colunista, além dos tradicionais poderes, o líder ganhará um espaço no #FeedBBB: o Podcast do Líder. O material será disponibilizado no Gshow, que também contará com fotos e vídeos dos confinados.

A gravação até poderá ser assistida pelos participantes, mas eles não conseguirão ouvir. Marcada para estrear no dia 25 de janeiro, o BBB21 vai ter a maior duração de sua história: os participantes ficarão confinados por 100 dias.

Além disso, a casa vai contar novamente com nomes famosos e anônimos, divididos nos grupos Camarote e Pipoca. Entre os nomes especulados estão o cantor Fiuk e a atriz Giovanna Grigio. O cantor Gustavo Mioto revelou que foi selecionado, mas declinou do convite.

Podcast do líder

Quando o assunto for interagir com o público, o líder será um dos principais beneficiados com as novidades do jogo. O todo-poderoso da vez terá uma ficha que disponibiliza tempo para que ele grave conteúdos exclusivos em áudio na plataforma, com ou sem a presença de seu seleto grupo de amigos.

Para apimentar o game, a produção ficará disponível somente para o público, no site oficial do BBB no Gshow, mesmo local onde são disponibilizadas as demais fotos e vídeos produzidos pelos confinados. A casa até poderá ver o momento em que a gravação estiver sendo realizada, mas não conseguirá ouvir o conteúdo.

Além do espaço exclusivo no #FeedBBB, o líder da semana do BBB 21 manterá os privilégios da última edição – incluindo a imunidade, a chance de dividir a casa em Vip e Xepa e o poder do “não”, quando necessário.

