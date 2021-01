Bebê de 1 ano morre afogado após cair na piscina de casa

Um bebê, de um ano e quatro meses, morreu afogado após cair na piscina de casa, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ele estava brincando no pátio da casa quando caiu.

“O pai estaria cuidando da criança e a mãe perguntou a ele onde a criança estaria. Quando foram procurar, já a encontraram boiando”, contou o delegado Cassiano Cabral, ao UOL.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

“Inicialmente, o fato será investigado como homicídios culposo, justamente pela falta do dever objetivo de cuidado, inobservância de regras de segurança na piscina para um bebê”, afirmou Cassiano.

O caso será investigado pelo delegado Ricardo Milesi, da Delegacia de Homicídios de Gravataí.

