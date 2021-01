Bebê é esquecido em estacionamento de supermercado; veja vídeo

Filmagens gravadas por um homem que estava no local circulam nas redes sociais

Um bebê de quatro meses foi esquecido pelos pais dentro de um carrinho de supermercado na cidade de Lages, em Santa Catarina, na última segunda-feira (11). Ele foi encontrado por pessoas que passavam pelo estacionamento do estabelecimento. Os seguranças do local e a Polícia Militar foram chamados.

Filmagens gravadas por um homem que estava no local circulam nas redes sociais e mostram o bebê sozinho em uma cadeirinha acoplada ao carrinho. Veja:

Quando a PM chegou ao local, os pais da criança já haviam retornado. Eles informaram que esqueceram o bebê, porém retornaram ao carro imediatamente após perceberam a ausência dele.

O casal não foi levado à delegacia, segundo informações do G1 . De acordo com as autoridades, não foi constatado dolo, o que poderia configurar abandono de incapaz.

A rede de supermercados afirmou que a polícia foi chamada no momento em que o bebê foi localizado no estacionamento. “Em poucos minutos tudo já estava normalizado e resolvido”, disse um porta-voz.

