Bocalom não anula nomeações ‘petistas’ e coloca mais três ligados à Socorro Neri 

As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) não cumpriu o divulgado pela sua equipe de governo em relação a anular nomeações petistas. Ao invés disso, nomeou, junto com sua vice, Marfisa Galvão (PSD), outros servidores ligados à gestão anterior. As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Por Bocalom, foi nomeado Mário Jorge Caruta, que ficará como chefe do setores de Patrimônio e Almoxarifado da Fundação Garibaldi Brasil com cargo em comissão 1.

Já Fernanda Chaves Machado, também ligada à ex-prefeita Socorro Neri (PSB) foi nomeada pela vice-prefeita, Marfisa Galvão como coordenadora de contratos e licitações da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) com o CC2.

Na última semana, o secretário da Casa Civil do município, Arthur Neto, disse em seu Facebook que as nomeações seriam revogadas pela gestão, fato que não ocorreu na edição do Diário Oficial de hoje.

