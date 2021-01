Boninho diz que já desclassificou três famosos que participariam do BBB 21

Big Boss respondeu perguntas de fãs e deixou escapar que tirou três do reality show, que estreia dia 25 de janeiro

O “BBB 21” começa dia 25 de janeiro e os fãs ja estão especulando sobre os possíveis participantes . Lista de famosos já foram divulgadas, mas quem não gostou nada foi o Big Boss Boninho.

O chefão do reality show respondeu uma série de perguntas dos internautas sobre o “BBB 21” e deixou os fãs do reality show surpresos ao revelar que já desclassificou três participantes famosos antes mesmo da estreia do programa.

“Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB”, pediu uma internauta. “Já tiramos três”, respondeu ele. Famosos como Kefera, Flavia Pavanelli e Fiuk estão entre os cotados.

