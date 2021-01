Bruno Gagliasso posta foto pelado após pedido de fã; veja

Bruno Gagliasso publicou uma foto sem roupa em sua conta do Instagram a pedido de um fã.

Na foto em preto e branco, o ator aparece com uma toalha na cabeça e a caixinha de perguntas cobrindo as partes íntimas.

Na interação com seus seguidores no Instagram, Bruno também mostrou as tatuagens que fez em homenagem aos filhos, Titi, Bless e Zyan, de seu relacionamento com Giovanna Ewbank, e respondeu quais são sua comidas preferidas: rabanada e pizza.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários