Cachorra fica ‘entalada’ entre paredes ao tentar se esconder de fogos no Ano Novo

Uma cadela, chamada Laika, ficou entalada por várias horas entre duas paredes na cidade de Pimenta Bueno (RO), na Zona da Mata, na sexta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, o animal teria entrado no local para se se esconder do barulho de fogos de artifício durante a virada de Ano Novo. Apesar da situação, Laika foi retirada do vão sem ferimentos.

Os donos de Laika, moradores do bairro BNH 1, perceberam o sumiço do animal e, ao procurarem pelo quintal, perceberam que a cadela estava presa entre duas estreitas paredes de concreto.

Os tutores da cadela pediram a ajuda dos bombeiros após tentarem tirar o animal do vão por conta própria, sem sucesso.

À Rede Amazônica, o Corpo de Bombeiros informou que inicialmente tentou afastar as paredes na intenção de dar algum espaço para a retirada do animal, mas a estratégia não funcionou (assista abaixo).

Em seguida, os militares pediram autorização aos proprietários da casa para abrirem um buraco no muro. Durante todo o trabalho, os três bombeiros que participavam do resgate tiveram o cuidado de proteger o animal para que o entulho não caísse sobre ele.

Laika foi resgatada e logo devolvida para os donos. A cachorra não se feriu, mas estava muito assustada e cansada, segundo os bombeiros.

De acordo com o sargento Jailton, do Corpo de Bombeiros, é comum que cachorros procurem um lugar seguro para se protegerem dos barulhos provocados por rojões e fogos de artifício.

“Eles ficam bastante estressados e assustados com fogos e buscam se esconder em algum local. A Laika provavelmente entrou ali para se esconder e, ao tentar sair, ficou presa entre as paredes”, disse.

