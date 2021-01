Caminhão da Ortobom tomba em trecho da BR-364, próximo a Cruzeiro do Sul

O proprietário aguardou resgate por horas no local que fica próximo ao Rio Liberdade

Um caminhão tombou na BR-364, na tarde desta sexta-feira (16), a 100 km de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O carro de transporte da Ortobom sofreu o acidente em uma parte da estrada que está quase apartando, em erosão, por conta das péssimas condições.

O proprietário aguardou resgate por horas no local que fica próximo ao Rio Liberdade.

