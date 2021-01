Cantor sertanejo é preso em flagrante acusado de tráfico de drogas

Cantor sertanejo famoso é detido e vai parar na cadeia após ter drogas e lista de clientes descobertas durante uma abordagem policial.

O cantor sertanejo Dan Lellis, de 23 anos, foi detido por policiais próximo a um pedágio em Goiás recentemente.

O jovem que já compôs para Gusttavo Lima, cujo empresário foi gravemente acusado de estupro pela sua ex esposa, portava drogas e lista de clientes a quem provavelmente as venderia.

Na ocasião, Dan Lellis foi abordado pela polícia enquanto passava por um pedágio no município, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal local após suspeitar do veículo e foi revistado.

No carro, foram encontrados materiais entorpecentes e o sertanejo foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com os policiais responsáveis, Dan estava em posse de skank, uma espécie de cannabis, e cerca de dez comprimidos de ectasy, mas a quantidade exata dos materiais não foi divulgada, além de um bloco de notas escrito “clientes”.

Dan Lellis é um dos artistas que aposta no Trapnejo, uma nova vertente da música que une a cultura Hip-Hop, batidas eletrônicas e o sertanejo.

Com mais de um milhão de seguidores em seu Instagram e cerca de 500 mil visualizações em seu último videoclipe, o cantor sertanejo é uma das maiores apostas da música.

Além de compor para Gusttavo Lima, o cantor sertanejo já colaborou com grandes nomes do sertanejo, incluindo Lucas Lucco, que recentemente divertiu os fãs com foto polêmica.

