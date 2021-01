Cantor sertanejo sofre grave acidente, não resiste e morre no local

Cantor sertanejo morre em acidente trágico após provocar aglomeração em show e deixa fãs desconsolados.

O cantor sertanejo Lindemberg de Medeiros Malaquias, de 29 anos, conhecido como Samuel, da dupla Gustavo e Samuel, morreu no último dia 1 de janeiro após sofrer um acidente fatal quando voltava de um show, que aglomerou multidão e desrespeitou o isolamento social.

O acidente trágico aconteceu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. De acordo com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Samuel, pilotava uma motocicleta Biz, atingiu um poste e morreu, logo após realizar o seu 1º show do ano, mesmo com as recomendações da OMS para evitar aglomerações em local público.

O cantor havia acabado de sair de um show em um bar sertanejo no bairro Jardim Europa, na capital mato-grossense.

Ele fazia dupla com o cantor Gustavo, com quem se apresentou na noite de sexta-feira (31) no estabelecimento.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou morrendo no local, antes mesmo de ser socorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas os médicos constaram a morte imediata devido à colisão.

De acordo com amigos, o cantor Samuel havia se casado há pouco tempo e a mulher dele está grávida do primeiro filho deles.

