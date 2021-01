Carla Diaz, de A Força do Querer, é participante do BBB21; conheça!

Ela é conhecida do grande público desde criança. Despontou como atriz aos 7 anos, quando atuou em ‘Chiquititas’, novela infantil exibida no SBT nos anos 90, e não parou mais. Fez um enorme sucesso ao interpretar, com graça e desenvoltura, Khadija, sua personagem em ‘O Clone’, e quase duas décadas depois ainda é lembrada pelo bordão: “Muito outro. Inshallah!”.

“Tenho certeza que vou ter 90 anos e as pessoas ainda vão falar ‘Muito ouro. Inshallah’ para mim. Inclusive, tatuei na minha costela essa expressão que significa ‘Se Deus quiser’.”

Hoje, aos 30 anos, Carla Diaz diz que quer a oportunidade de se mostrar “de verdade”. “Emprestei muitas coisas minhas para as minhas personagens, mas com certeza tenho muitas outras diferentes que as pessoas não conhecem, e é o que eu mais quero que elas conheçam”.

Aliás, ela garante que estar no BBB21 é o maior desafio da sua vida, justamente por expor a sua vida pessoal, que sempre preferiu deixar mais reservada. “Muita gente não sabe se eu estou solteira, se estou namorando, a não ser quando eu assumo na frente das câmeras. Muita coisa da minha vida pessoal, às vezes, prefiro deixar para mim mesma. E no BBB, vou quebrar isso”.

Sagitariana, Carla se define como uma pessoa tranquila e que cultiva bons relacionamentos. Mas, o que a tira do sério é injustiça. “Quando eu vejo que uma pessoa não está conseguindo se defender, vou lá e compro a briga mesmo. Sou o tipo de pessoa que você pode mexer comigo, mas não mexa com meus amigos”, alerta.

Prestes a entrar no Big Brother Brasil e deixar para trás a imagem de atriz mirim, ela afirma que é competitiva e que vai em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão para ter estabilidade financeira e, por que não, para se experimentar em um novo formato na TV.

“Estou muito feliz em estar em três novelas no ar: em ‘Laços de Família’, no Vale a Pena Ver de Novo, em ‘O Clone’, no Globoplay, e como a Carine, em ‘A Força do Querer’. Gente, o que eu posso pedir mais? Entrar no BBB, né?”

