Carro colide contra trator em rodovia no Acre e 5 pessoas ficam feridas

Josiel Ferreira Santos, 33 anos, e outras quatro pessoas ficaram feridos após um táxi colidir com um trator na madrugada deste sábado (9), no km 47 da BR-317, sentido Epitaciolândia a Rio Branco.

Segundo informações de populares, o táxi, de modelo Voyage, transportava passageiros de Rio Branco para Brasileia, quando acabou batendo em um trator que seguia na mesma direção pela rodovia. Com a força do impacto, o pneu do trator foi arrancado e o táxi parou do outro lado da pista.

Os passageiros do veículo ficaram apenas com escoriações pelo corpo. Apenas um passageiro que ia no banco da frente ficou em estado grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas para o hospital de Xapuri.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o veículo foi removido e levados para o pátio da PRF. O condutor do trator fugiu do local após o acidente.

Um laudo sobre o acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.

