Casos de covid-19 associado a dengue deve gerar aumento de mortes no AC, diz médico

O médico infectologista e deputado estadual Jenilson Leite (PSB) usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para fazer uma alerta sobre os casos de covid-19 associado à dengue. Segundo ele, se não houver um controle nesse período de inverno, muitas vidas podem ser ceifadas devido ao agravamento de sintomas.

O parlamentar destacou que na terça-feira (6), foi o dia em que mais houveram pacientes internados no Instituto de Traumatologia do Estado do Acre (Into).

“Não bastassem os casos de dengue aumentando assustadoramente, cursando muitos deles com a forma grave da doença, está havendo sobreposição, ou seja, pessoas com Dengue e COVID ao mesmo tempo”, declarou.

O médico pediu a cooperação da população e autoridades para que seja evitado o maior número de mortes possíveis. “Isso preocupa e sem cooperação, poderemos ter muitos óbitos. População: Eliminando água parada, tampando caixas d’água e retirando lixo do quintal, usando máscaras para evitar Covd”, destacou.

O parlamentar frisou que o governo do Estado e a prefeitura de Rio Branco, devem intensificar as ações, principalmente de assistência aos enfermos. “Devem realizar parceria para coleta de lixo, aplicação de larvicidas para eliminar criadouros de mosquito Aedes, distribuindo máscaras para pessoas de baixa renda”, finalizou.

