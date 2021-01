CBF divulga tabela detalhada da Copa Verde-2020

A Diretoria de Competições da CBF publicou, nesta terça-feira (5), a tabela detalhada da Copa Verde 2020. Marcada para começar na quarta-feira, dia 20, a primeira fase da competição tem início com Santos-AP x Gama-DF, Palmas-TO x Real Noroeste-ES, Aparecidense-GO x Aquidauanense-MS, Brasiliense-DF x Vitória-ES e Sinop-MT x Águia Negra-MS, todos agendados para as 16h. Uma hora mais tarde, serão realizados os confrontos entre São Raimundo-RR e Galvez-AC e Fast Clube-AM e Independente-PA. No dia seguinte, neste mesmo horário, será a vez do duelo entre Manaus-AM e Ji-Paraná-RO.

Nesta rodada, 16 times se enfrentam em busca das oito vagas restantes para as oitavas de final. Os outros oito clubes, que aguardam seus adversários na próxima fase, foram selecionados de acordo com o posicionamento no Ranking Nacional de Clubes de 2020. São eles: Paysandu-PA, Vila Nova-GO, Luverdense-MT, Rio Branco-AC, Atlético-AC, Remo-PA, Atlético-GO e Cuiabá-MT (CBF)

PRIMEIRA FASE

Quarta-feira, dia 20

17h – São Raimundo-RR x Galvez-AC

16h – Santos-AP x Gama-DF

16h – Palmas-TO x Real Noroeste-ES

16h – Aparecidense-GO x Aquidauanense-MS

16h – Brasiliense-DF x Vitória-ES

16h – Sinop-MT x Águia Negra-MS

17h – Fast Clube-AM x Independente-PA

Quinta-feira, dia 21

17h – Manaus-AM x Ji-Paraná-RO

OITAVAS-DE-FINAL

Domingo, dia 24

17h – Luverdense-MT x Brasiliense-DF ou Vitória-ES

Segunda-feira, dia 25

18h – Atlético-AC x Manaus-AM ou Ji-Paraná-RO

Quarta-feira, dia 27

16h – Vila Nova-GO x Palmas-TO ou Real Noroeste-ES

16h – Remo-PA x Santos-AP ou Gama-DF

16h – Atlético-GO x Sinop-MT ou Águia Negra-MS

17h – Cuiabá-MT x Aparecidense-GO ou Aquidauanense-MS

18h – Rio Branco-AC x Fast Clube-AM ou Independente-PA

Quinta-feira, dia 28

16h – Paysandu-PA x São Raimundo-RR ou Galvez-AC

