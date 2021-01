Charles Brasil vence eleições do Sindafac; Oposição promete recorrer

O poder político do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Acre (Sindafac) vai continuar nas mãos do advogado Charles Brasil.

Nesta terça-feira (5), o candidato de situação venceu o pleito eleitoral contra o candidato de oposição, o motorista Antônio José Moreno, por 25 a 18 votos.

O processo eleitoral iniciou tranquilo, mas, aos poucos, o pleito entrou no calor da disputa, tanto que houve pedido de anulação das eleições, onde o candidato da situação alegou que existia pressão para os filiados votarem na chapa oposicionista.

O presidente da comissão eleitoral, o árbitro-assistente Mário Jorge Ferreira Lima, colocou o pedido de anulação do pleito em votação, mas por dois votos a um, a comissão eleitoral optou pelo prosseguimento do pleito.

Com o processo democrático encerrado, a comissão eleitoral fez a apuração dos votos.

Um total de 43 associados compareceram às urnas. 25 deles votaram no candidato de situação Charles Brasil e outros 18 optaram pelo candidato de oposição Antônio José Moreno.

Encerrado a apuração dos votos, o candidato de oposição Antônio José Moreno, em entrevista ao blog do Chico Pontes, declarou que vai recorrer do resultado.

