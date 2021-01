Cidade do interior do Acre encerra 2020 com apenas um óbito por covid-19

A primeira morte por covid-19 no município de Jordão, no interior do Acre, foi confirmada pela prefeitura no dia 12 de julho. De lá pra cá, mais ninguém perdeu a vida para a doença na cidade.

Até esta sexta-feira (1º), o município tinha 267 infectados pelo novo coronavírus, com apenas um caso ativo. Já foram realizados 840 testes em Jordão.

A letalidade na cidade é a menor do Acre, com 0,4%, bem como a taxa de mortalidade, com apenas 16,5 mortos para cada 100 mil habitantes.

Jordão é uma das quatro cidades isoladas por terra, com acesso somente por avião ou barco. Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus também compõem a lista de municípios isolados.

Jordão perde apenas para Rodrigues Alves em números absolutos de infectados. A cidade do Juruá confirmou 240 casos até o momento, com apenas 12 casos ativos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários