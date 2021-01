Colégio Meta retorna às aulas presenciais com todas as medidas de segurança em Rio Branco

O Colégio Meta em Rio Branco, com mais de 40 anos de história, também voltou às aula presenciais nesta segunda-feira (25), cumprindo todas as regras sanitárias e de segurança, por conta da pandemia do coronavírus.

Menos de 40% dos alunos estão no presencial, mas o restante segue acompanhando de casa as aulas de forma integral, por meio das tecnologias.

Com uma área de pouco mais de 10 mil metros quadrados, o distanciamento social entre as pessoas é feito sem nenhum problema. Seguindo as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde (Sesacre), os espaços são devidamente higienizados e com álcool em gel disponível.

Os intervalos são escalonados por turma, para que qualquer tipo de aglomeração não aconteça.

“Estamos atentos para todos os cuidados necessários. Todas as medidas sanitárias e de segurança estão sendo seguidas para proteger a saúde de todos”, disse o diretor administrativo do colégio, Tony De Luca.

Vagas

Para os interessados, o Colégio Meta ainda está com vagas disponíveis para o ensino infantil e fundamental. O Ensino Médio ainda tem vagas para algumas turmas e séries, apenas.

Mais informações no (68) 3226-2404. A escola está localizada na Rua Rubens Carneiro, 536, Floresta.

