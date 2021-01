Com 50% do pulmão comprometido pela covid-19, Narcy Areal é encaminhada para UTI

A professora e ex-vereadora de Sena Madureira, Narcy Areal, testou positivo para covid-19 há uma semana. Nesta quarta-feira (6), após tomografia, foi detectado o comprometimento de 50% dos pulmões da ex-vereadora.

Aos 81 anos, Narcy é uma das grandes personalidades do vale do Iaco. Ela é mãe do ex-prefeito Nilson Areal e do ex-vereador Ney Areal, família tradicional no município.

Devido às comorbidades clinicas, o quadro de Narcy se agravou e ainda hoje ela deverá ser transferida para a UTI no INTO, em Rio Branco.

A família já providencia a chegada de Narcy na capital, que deverá se acompanhada pelo infectologista Dr. Alan Areal.

