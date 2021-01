Com 82 anos, ex-vereadora Narcy Areal sai da UTI e vence a covid-19

Ela passou 26 dias internada no Into, dos quais, 12 foram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A professora aposentada e ex-vereadora Narcy Areal, de 82 anos, uma das personalidades mais queridas de Sena Madureira, venceu a covid-19 e já está em casa se recuperando junto aos seus familiares.

Ela passou 26 dias internada no Into, dos quais, 12 foram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ela foi diagnosticada com covid e no mesmo dia já levamos para o Into, por conta da idade e das comorbidades”, disse ao ContilNet o ex-prefeito Nilson Areal, primogênito de Narcy.

Dona Narcy é conhecida como uma das mulheres mais aguerridas do Iaco. Junto com a saudosa Yêda Gadelha, ela organizava glamorosos bailes no Municipal Yaco Clube (MYC) nas décadas de 70 e 80 – os anos mais dourados que a sociedade senamadureirense viveu.

Quem teve o privilégio de conhecer o municipal Yaco Clube, em Sena Madureira, não pode esquecer aquele chão encerado com cera Cachopa e a bela ornamentação que dona Narcy fazia nas festas do Comercial e em muitas outras que ela organizava no salão de festa mais glamoroso do século passado no município.

Outra boa lembrança que os senamadureirenses mais antigos guardam nas paredes da memória é a escola de Samba Unidos do Iaco. Organizada por dona Narcy, o desfile dessa escola era um luxo só.

Nacy Areal foi uma apaixonada e torcedora do Comercial Esporte Clube, que até o final da década de 80 rivalizava com o Grêmio Esporte Clube. Foram os dois times mais amados de Sena Madureira.

Nilson conta que dona Narcy guardava até pouco tempo todos os troféus e bandeiras do Comercial. “Ela tinha umas 30 saias que as meninas desfilavam no dia 7 de Setembro. O Comercial era uma de suas grandes paixões”, diz o bem humorado Areal.

“Minha mãe gostava de receber muita gente em sua casa, principalmente aquelas do interior. Algumas ela até chamava pra vir estudar e morar na casa dela”, lembra Nilson.

Católica fervorosa e devota de Nossa Senhora, Narcy era uma das parceiras do Padre Paolino. Junto com o Frei, ela ajudou na fundação de escolas e a organizar professores em várias comunidades rurais de Sena Madureira.

