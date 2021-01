Com Covid-19, técnico Marcão desfalca o Fluminense contra o Flamengo

O Fluminense terá um desfalque na beira do gramado para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira (6/1), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 e já está cumprindo isolamento.

O auxiliar técnico Ailton Ferraz assume o comando da equipe até o retorno do treinador.

De acordo com o comunicado oficial do Fluminense nas redes sociais, Marcão realizou teste, assim como o restante do elenco tricolor, na segunda-feira (4/1).

Com Ailton Ferraz no comando do time principal, Edevaldo de Freitas ficará à frente da equipe sub-23 nesse período.

O protocolo de segurança elaborado pelas autoridades de saúde e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece no mínimo 10 dias de isolamento.

Desta forma, além do Fla-Flu, Marcão não poderá comandar o Fluminense contra o Corinthians, no próximo dia 13.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários