Com emoção! Inter vira sobre o Milan nos acréscimos e avança na Copa da Itália

Discussão, briga, expulsão, pênalti, VAR, mudança de árbitro, e claro, gols. Teve de tudo no Derby della Madonnina pelas quartas de final da Copa da Itália . Inter de Milão e Milan se enfrentaram no Estádio San Siro, e a Nerazzurri venceu por 2 a 1, de virada. Lukaku e Eriksen marcaram para o time de Antonio Conte, enquanto Ibrahimovic abriu o placar.

ELE RESOLVE

Com 30 minutos de jogo, Ibrahimovic abriu o placar para o Milan . O camisa 11 recebeu bola na entrada da área, e, mesmo cercado por quatro marcadores, conseguiu arrumar um espaço para bater no canto do goleiro Handanovic. A bola chegou a tocar na trave antes de entrar.

BRIGA FEIA

Nos últimos minutos do primeiro tempo, Lukaku e Ibrahimovic tiveram uma forte discussão após falta para a Inter de Milão e ambos levaram cartão amarelo. Ao apito para o intervalo, a discussão se estendeu e os jogadores tiveram de ser separados. No segundo tempo, Ibra levou o segundo amarelo depois de parar um contra-ataque e foi expulso.

