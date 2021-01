Com Neymar titular, PSG vence Angers e dorme na liderança do Francês

Responsável pelo gol do título no meio de semana, Neymar não balançou as redes contra o Angers.

O Paris Saint-Germain venceu o Angers, hoje, fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado no estádio Raymond Kopa, o PSG dorme na liderança da competição.

Com o resultado, o PSG chegou a 42 pontos e ultrapassou momentaneamente o Lyon, que recebe o Metz, amanhã, às 17h. Já o Angers, com 30 pontos, manteve a sétima colocação.

A partida também marcou a volta de Neymar como titular. Após entrar no segundo tempo da conquista da Supercopa da França sobre o Olympique, o craque iniciou a partida de hoje. Responsável pelo gol do título no meio de semana, Neymar não balançou as redes contra o Angers.

O lateral Layvin Kurzawa foi o responsável pelo gol da vitória do PSG. Aos 25 minutos do segundo tempo, Di María abriu na direita para Florenzi, que cruzou. Traoré cortou mal e, na sequência, a bola se ofereceu para Kurzawa finalizar forte, abrindo o placar.

Na próxima rodada, o PSG encara o Montpellier no Parque dos Príncipes, em Paris, na sexta (22) às 17h. Já o Angers enfrenta o Bordeaux em no próximo domingo (24), às 09h, no Matmut Atlantique, em Bordeaux,

