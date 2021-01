Como ajudar Manaus: campanhas reúnem doações para combate à falta de oxigênio

Manaus vive um colapso no sistema de saúde com um aumento significativo de internações por Covid-19 e a falta de oxigênio em hospitais para o tratamento de doentes. Com a crise na saúde, o mundo voltou os olhos para a capital e voluntários se mobilizam para arrecadar doações para a cidade (veja abaixo como doar).

Whindersson Nunes, DJ Alok e a dupla Jorge & Mateus estão entre os artistas que se mobilizaram para ajudar as pessoas que sofrem na capital. O G1 selecionou maneiras de como as pessoas podem ajudar Manaus. Confira:

SOS AM

Grupos solidários que buscam ajudar pessoas em Manaus se uniram e criaram a campanha online “SOS AM”, ação que repercutiu nas redes sociais com apoio de Whindersson.

Segundo o presidente do projeto social “Bora Ajudar”, Gustavo Melo, a principal busca feita pelo grupo para ajudar os hospitais da cidade é o oxigênio, mas eles também estão usando os valores arrecadados para doação de luvas, máscaras N-95 e até comida para os profissionais de saúde.

As doações para a campanha “SOS AM” podem ser feitas através da chave PIX 910764712-34, além de outras chaves disponibilizadas na página do projeto social “Bora Ajudar”, no Instagram.

Doações para a campanha “SOS AM” podem ser feitas através de transferência PIX para os projetos que fazem parte da ação. — Foto: Divulgação

“Para abrirmos uma conta para o projeto teríamos que ter um CNPJ e não temos. Por isso, que todas as contas que disponibilizamos são de pessoas físicas. A conta que está lá é minha, tem o meu CPF, meu nome. As pessoas tem dúvidas onde podem depositar, mas podem confiar. Tem todas as informações no nosso Instagram”, informou Melo.

Campanha criada por projetos sociais recebe doações para ajudar Manaus

SOS Manaus

Após as notícias do colapso, a diretora do projeto social Parceiros Brilhantes, Mayara Brilhante, contou que decidiu iniciar a campanha “SOS Manaus”. A ação também foi divulgada em redes sociais do projeto e recebe doações via transferência para que os membros consigam cilindros de oxigênio para os pacientes.

Segundo a diretora do projeto, os membros do grupo foram até hospitais da cidade na noite de quinta-feira (14), onde pegaram cilindros de oxigênio que estavam vazios, para serem abastecidos e retornados para os hospitais após as primeiras doações de valores. Conforme Brilhante, a ajuda feita pela ação deve continuar constantemente.

As doações para a campanha podem ser feitas para a conta do projeto social Parceiros Brilhantes do Banco Itau com os dados: Agência: 1557, Conta: 80580-9, CNJPJ: 37.121.036/0001-33. As doações de valores também podem ser feitas pela chave PIX: 37.121.036/0001-33.

Grupo de pessoas que fazem parte do “SOS Manaus” levaram cilindros de oxigênio para unidades de saúde da cidade. — Foto: Tadeu Jr / Parceiros Brilhantes

Ainda segundo a diretora do projeto, a ação também está em contato com fornecedores de outros estados e está solicitando de empresas aéreas o transporte dos cilindros de oxigênio para Manaus.

A segunda meta da campanha “SOS Manaus”, segundo Mayara Brilhante, é de montar um hospital de campanha na cidade com os valores arrecadados pela campanha em doações. Segundo ela, o grupo já fez um orçamento do necessário para manter o hospital e o custo é de R$ 10 milhões por mês.

Campanha está ajudando a abastecer cilindros de oxigênio vazios de hospitais de Manaus para ajudar a suprir alta demanda. — Foto: Tadeu Jr/Parceiros Brilhantes

Ação Solidária Cuca Ufam

O Centro Universitário e Cultural de Agronomia (Cuca), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), também decidiu iniciar uma ação solidária para ajudar os profissionais de saúde da cidade, além de parentes de pacientes internados nas unidades de saúde da cidade.

Segundo a campanha divulgada por eles em redes sociais, o grupo está recebendo doações de alimentos que serão utilizados para produção de marmitas para serem entregues para os profissionais de saúde e acompanhantes que aguardam nos hospitais.

Os interessados em ajudar a ação solidária da Cuca UFAM podem receber mais informações através da página da campanha no Instagram @cuca.ufam e as doações podem ser feitas via transferência PIX com o número 92 984213996.

Governo recebe doações

Para receber as doações feita pela população, o Governo do Amazonas informou que estabeleceu um canal para concentrar as doações de oxigênio para as unidades de saúde, em parceria com a Prefeitura de Manaus e o Governo Federal.

O grupo, formado por profissionais da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Defesa Civil do Amazonas, tem o objetivo de agilizar a logística para garantir o abastecimento.

Empresas e pessoas físicas, de Manaus ou de outros estados do Brasil, interessadas em doar oxigênio para o estado, podem obter informações através dos contatos: (92) 99220-2712, (92) 99455-2001, (92) 99182-8974.

Para receber a ajuda, em Manaus, a secretaria informou que abriu dois pontos de entrega:

A sede da Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA) – na Avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14 – deve ser procurada para doações de medicamentos, insumos descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Podem ser doados à Cema luvas cirúrgicas, luvas de procedimentos, toucas, aventais descartáveis e cirúrgicos, sapatilhas descartáveis, máscaras de todos os tipos e insumos para intubação traqueal, além de glicose, sulfato de magnésio e heparina sódica.

Ela funciona de 8h às 17h, de segunda-feira a sábado. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e nos telefones (92) 3131-2802 e 3131-2800.

No galpão da Gerência de Patrimônio (Gepat) da secretaria – localizado no anexo da Cema -, podem ser entregues materiais de uso permanente, como móveis, colchões, equipamentos, oxímetros e demais aparelhos hospitalares. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e o contato com a gerência de patrimônio para formalizar as doações pode ser feito pelo e-mail [email protected]