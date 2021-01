Como fazer caipirinha de limão tradicional? Veja receita do drink com cachaça

Limão, açúcar, cachaça e gelo: eis a caipirinha tradicional, drink brasileiríssimo que faz sucesso até entre os estrangeiros que passam pelo país.

Mas para a bebida não amargar e descer suave, há que se fiar nos detalhes. O copo, por exemplo, deve ser baixo. É preciso tirar a parte branca interna dos limões e também macerá-los com a casca voltada ao fundo do recipiente.

A cachaça também é escolhida com cautela, e deve ser branca. “Ela é neutra no sabor! As envelhecidas têm um gosto amadeirado, que altera o sabor final”, explica o mixologista Thiago Mehl, que ensina o preparo original (veja abaixo).

Receita

60 mL de cachaça branca

1 limão-taiti

2 colheres de sopa de açúcar refinado

Gelo a gosto

Como fazer

Corte as bordas do limão. Depois, corte ao meio e tire a parte branca de dentro. Corte novamente as duas metades em quatro pedaços, deixando cubos pequenos. Em um copo baixo, coloque os limões com a casca para baixo. Adicione o açúcar e macere devagar para liberar o sumo. Depois, adicione gelo até a boca do copo e a cachaça branca. Mexa e sirva.

Origem

As versões sobre a origem da caipirinha divergem, mas a mais disseminada conta que essa bebida foi criada em 1918, levava alho e mel, e tinha como objetivo combater os sintomas da Gripe Espanhola: isso mesmo, a caipirinha seria um remédio.

O tempo passou, o produto teria saído dos interiores de São Paulo para o litoral e ganhado o nome de caipirinha. Mas tem disputa sobre isso: os cariocas defendem que o drink surgiu em Paraty (também usado como remédio, por marinheiros). Há, ainda, quem explique que a caipirinha nasceu nas fazendas de São Paulo, mas já como drink para os convidados.

