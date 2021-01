Conheça o curso de Enfermagem do Centro Universitário Uninorte e inscreva-se

A graduação obteve nota 4 no Enade com base no desempenho dos estudantes, corpo docente e qualidade de ensino

O Curso de Enfermagem do Centro Universitário Uninorte tem como principal objetivo formar profissionais qualificados, éticos e comprometidos com a saúde dos pacientes. Ademais, a Uninorte dispõe do Único Laboratório de Simulação Realística do Acre, com a intenção de oferecer uma maior qualidade e aproveitamento das aulas práticas, para que o aluno possa atuar com maior segurança nos atendimentos à população.

Além disso, a instituição também possui a 1ª Clínica Escola do Estado, para que desde a graduação o acadêmico tenha contato com a rotina de sua futura profissão, bem como se capacitar para atender às demandas de saúde dos pacientes. A Clínica oferece atendimento gratuito à população. Dentre os serviços estão, vacinação, curativos, coletas de preventivos (PCCU), troca de sonda vesical, atendimento em hipertensão, diabetes e assistência de pré-natal; saúde da criança e orientações de saúde.

O profissional graduado em Enfermagem deve estar preparado para atuar nos diferentes setores hospitalares, podendo ser responsável pelo cuidado dos pacientes internados e da rotina administrativa do seu setor no hospital. O enfermeiro também está presente em unidades de pronto-atendimento (UPA), postos de saúde, maternidades, prontos-socorros, no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), laboratórios, consultórios, centros de internação, unidades de estratégia da saúde da família, ambulatórios, no atendimento a eventos e demais estruturas de saúde para atendimento.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários