Contemplado com loja no shopping popular anuncia locação de espaço por R$1.500

Mais de 100 comerciantes devem ser despejados por falta de espaço no empreendimento

Um comerciante, de identidade ainda não revelada, divulgou em grupos de venda, a disponibilidade de alugar um dos 487 espaços oferecidos pelo Shopping Aquiri, aos comerciantes da capital.

Nossa reportagem entrou em contato com o telefone disponibilizado na postagem e, ao atender nossa ligação, o homem aparentou nervosismo, mas disse que o espaço está disponível para locação.

Questionado sobre o preço do espaço, afirmou que o preço cobrado é de R$ 1.500 mensais. De acordo com o contrato firmado entre os permissionários e a administração do shopping, a sublocação é proibida.

Em reportagem feita na segunda-feira (5), apuramos que mais de 100 comerciantes devem ser despejados por falta de espaço no empreendimento Inaugurado na última semana.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários