Copa Verde: clubes acreanos estreiam dias 20, 25 e 28/01

Após a divulgação da tabela detalhada da Copa Verde 2020, competição que inicia no próximo dia 20 de janeiro e finaliza dia 24 de fevereiro, ficaram estabelecidas as datas, locais e horários dos confrontos.

O futebol acreano terá três clubes na competição: Atlético, Galvez e Rio Branco.

O Imperador será o primeiro clube local a estrear no torneio regional, precisamente na cidade de Boa Vista-RR.

O duelo ocorre dia 20 de janeiro (quarta-feira), às 17h, no estádio Canarinho, contra o São Raimundo-RR.

O vencedor do duelo avança na disputa e encara nas oitavas-de-final o Paysandu, em jogo programado para o dia 28 de janeiro, em Belém-PA.

O segundo clube acreano a entrar em campo pela competição regional será o Atlético Acreano.

O Galo Carijó recebe no dia 25 de janeiro (segunda-feira), às 16h, no estádio Arena Acreana, o vencedor do duelo entre Manaus-AM e Ji-Paraná-RO.

O terceiro e último clube local a estrear na Copa Verde-2020 será o Rio Branco.

O Estrelão também terá o mando de campo favorável nas oitavas-de-final da competição, quando irá receber no próximo dia 28 de janeiro (quarta-feira), na Arena Acreana, às 16h, o vencedor do confronto entre Fast Clube-AM e Independente-PA.

Regulamento

A Copa Verde-2020 será disputada por 24 equipes brasileiras dos estados das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, além do estado do Espírito Santo.

O torneio no calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está programado para o período de 20 de janeiro a 24 de fevereiro.

Acre, Pará, Mato Grosso e Goiás são os estados que terão mais clubes na competição: três cada.

Nesta edição do torneio, as duas primeiras fases serão disputadas em jogos únicos e caso haja igualdade no placar a decisão da vaga será disputada nas cobranças de penalidades.

Conforme o regulamento da Copa Verde-2020 o campeão terá vaga na terceira fase da Copa do Brasil-2022, assim como uma cota de premiação de aproximadamente um milhão e meio de reais.

Despesas

O torneio terá despesas com transporte, hospedagens e alimentação das delegações custeadas pela CBF. Novos atletas poderão ser inscritos até o último dia útil antes do início das quartas de final.

PRIMEIRA FASE

20/01/2021

Local: Canarinho, às 17h

São Raimundo-RR x Galvez

OITAVAS-DE-FINAL

25/01/2021

Local: Arena Acreana, às 16h

Atlético-AC x Manaus-AM e Ji-Paraná-RO

28/01/2021

Local: Arena Acreana, às 16h

Rio Branco x Fast-AM ou Independente-PA

