Coronavírus: confira o número de casos, mortes e recuperados por município no Acre

O número de infectados por coronavírus no Acre subiu de 47.936 para 48.347 nas últimas 24 horas.

São 135.916 notificações de contaminação pela doença, sendo que 86.645 casos foram descartados e 825 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Confira a situação epidemiológica por município no Acre:

