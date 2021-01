Covid-19 no Amazonas: novo surto lota hospitais, cemitérios e fecha comércio mais uma vez

O Amazonas já registra mais de 204 mil casos confirmados de Covid-19, e as mortes pela doença passam de 5,4 mil. O único estado da Região Norte com mais casos (295 mil) e mortes (7,2 mil) por Covid é o Pará, porém a incidência na população ainda é maior no Amazonas.

Enquanto a incidência de casos a cada 100 mil habitantes é de 3,4 mil no Pará, o Amazonas registra incidência de 4,9 mil. Em relação aos óbitos por Covid, a mortalidade no Pará chega a 84,1 a cada 100 mil habitantes, e no Amazonas esse número salta para 130,6.

Média móvel em alta

Em relação à média móvel de mortes em comparação com os últimos meses de 2020, o número registrado na segunda-feira (4) foi de 23, o mais alto desde 7 de outubro. Para dar uma noção do crescimento, em 6 de dezembro, a média móvel era de 9 mortes.