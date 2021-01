Criminosos armados com facão e revólver invadem casa e matam duas pessoas, incluindo uma adolescente

Uma adolescente de 17 anos e um homem, de 44, foram assassinados dentro de uma casa na Rua k-0 em Ji-Paraná (RO), na madrugada desta sexta-feira (22).

Segundo relato à Polícia Militar (PM) da única sobrevivente do massacre, os dois criminosos suspeitos do crime estavam armados, sendo um deles com facão e o outro com um revólver. Um dos assassinos também vestia uma camiseta camuflada.

Após pularem o muro dos fundos da residência e invadirem o imóvel, os suspeitos renderam três pessoas que estavam no local: a adolescente de 17 anos, a tia da menor e o homem de 44 anos.

Os suspeitos então começaram perguntar às vítimas onde estava um homem conhecido por ‘Vitor’. Como essa pessoa não estava dentro da casa, os criminosos foram até o quarto e deram um tiro na cabeça do homem de 44 anos.

Logo depois eles caminharam até o banheiro, onde a adolescente se escondia, e efetuaram um disparo no tórax dela. A tia da menina que estava na casa conseguiu escapar e então os criminosos fugiram do local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ir no imóvel, mas a adolescente e o homem não tinham mais sinais vitais. A Polícia Militar fez buscas pela região, porém não encontrou nenhum dos dois suspeitos do duplo assassinato.

Os dois corpos foram liberados a uma funerária, após passarem pela perícia, e a Polícia Civil investiga agora a motivação da dupla execução em Ji-Paraná.

