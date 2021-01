Cursos gratuitos sobre empreendedorismo são ofertados pelo Sebrae

Diversos cursos gratuitos e 100% on-line de Empreendedorismo são oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Interessados podem realizar as inscrições através do site da instituição. No total, serão oferecidos 15 cursos e o diferencial é que as aulas serão ministradas através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

As aulas foram desenvolvidas com tecnologia de Inteligência Artificial e contam com textos, vídeos, imagens, feedbacks sobre a evolução do aluno e testes interativos com perguntas e respostas para um ensino mais dinâmico. Além disso, a ferramenta oferece uma interação motivacional, para evitar desistências do curso.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, os cursos gratuitos são excelentes oportunidades para os profissionais. “Quando propomos ao empreendedor que se lance no mundo digital, entendemos que para muitos é um desafio, uma nova forma de se relacionar com os clientes. Os cursos pelo WhatsApp são a oportunidade de adquirir conhecimento enquanto usa a ferramenta de trabalho independentemente de onde estiverem”, destaca.

Cursos gratuitos do Sebrae no WhatsApp

Marketing Digital: planejar para vender pela Internet

Será que sou Empreendedor

Empreendedor de Sucesso

Acesso ao crédito

Avaliando as vendas do seu negócio

Desenquadramento do MEI e novas possibilidades de tributação

Crescimento planejado e orientado para resultados

Indicadores para seu negócio

Inovação e possibilidades de crescimento

A formação de preço para o meu tipo de negócio

Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio

Controle da movimentação financeira

Conhecendo e valorizando seu cliente

Planeje suas metas e resultados

O caminho para a formalização: benefícios e responsabilidades

