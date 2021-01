“Deixo a presidência da Câmara de cabeça erguida”, diz vereador Antonio Morais

De cabeça erguida e pela porta da frente. É assim que o atual presidente da Câmara dos Vereadores de Rio Branco, Antonio Morais (PSB), afirma deixar o cargo nesta quinta-feira (31). No primeiro dia do ano ele será reconduzido ao mandato após ser reeleito como o terceiro mais votado.

“Foi uma gestão muito transparente. Conseguimos licitar tudo, desde carro, combustível até materiais de escritório. Além disso, criei um fundo de cerca de R$ 4 milhões para ajudar o próximo presidente a construir a nova sede. Foi uma economia de mais de R$ 1,5 milhão por ano. Esse foi o meu maior legado”, comemora.

De acordo com Morais, o presidente da nova mesa diretora vai administrar um parlamento com as contas sanadas. “Hoje temos dinheiro sobrando para começar a construir o prédio no terreno que possuímos”.

Ele afirma que a Câmara atingiu, com a legislatura que se encerra, um patamar de respeito nunca antes visto.

“Não somos mais um puxadinho das prefeituras, somos um órgão independente e que tem feito um trabalho de excelência. Nossa mesa diretora ganhou dois prêmios como gestão mais transparente do Brasil. Somos modelo e isso é motivo de muito orgulho”.

O pessebista também avaliou o mandato da prefeita Socorro Neri, sua colega de partido, como excelente. “Mas a Câmara contribuiu para isso porque votamos projetos de grande relevância para Rio Branco. Foi a maior produção parlamentar da história da nossa cidade. Onde você chega as pessoas reconhecem o trabalho dos vereadores”.

Morais chega a seu terceiro mandato disputando o cargo de primeiro secretário da mesa diretora na chapa do colega N. Lima (PP), também reeleito em novembro. “A população reconheceu meu trabalho”, finaliza.

