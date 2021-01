Delegacia da Mulher instaura inquérito contra mister teen acusado de estupro

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Rio Branco instaurou inquérito para investigar o suposto estupro cometido pelo modelo e jogador de futebol do Galvez Esporte Clube, Rafael Berlim, de 20 anos.

O crime teria acontecido após um encontro entre amigos em residência, enquanto a suposta vítima, uma jovem que não teve a identidade revelada, dormia no quarto. O caso foi exposto nas redes sociais por um conhecido da garota. Ouça os áudios.

Segundo informações, ela já fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e a polícia aguarda o resultado do teste para dar seguimento às investigações. Enquanto isso, a delegada Elenice Frezz começou a ouvir as testemunhas.

Berlim foi o vencedor em 2020 do Mister Teen Acre. A organização do evento, no entanto, emitiu nota destituindo-o do cargo após a denúncia de estupro. A Bebidas Quinari, empresa local que comercializa refrigerantes e energéticos, também anunciou que retirou do ar um comercial em que o jovem aparecia.

